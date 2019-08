Continuano i contatti per Borja Valero, la situazione

La Fiorentina, sta cercando profili di esperienza per la mediana, l’idea è quella di affiancare calciatori dal sicuro rendimento ai giovani Castrovilli e Zurkowski, per permettergli di crescere senza eccessive pressioni. Conclusa l’operazione che ha riportato in maglia viola Milan Badelj, secondo quanto scritto da Repubblica, adesso è il turno di Borja Valero. Il todocampista iberico ha trovato molte difficoltà nella piazza interista, a Milano per una serie di ragioni non è riuscito ad esprimere il suo potenziale. Il 34enne tornerebbe molto volentieri a Firenze, i contatti con l’Inter proseguiranno fino agli ultimi giorni di mercato in attesa di una possibile svolta.