Continua il pressing viola per Ricci, l’Empoli resiste. Corsi non ha fretta

Samuele Ricci è stata certamente una delle maggiori sorprese della Serie B nella passata stagione. La sua presenza a centrocampo è stata fondamentale per il gioco dell’Empoli. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, le pretendenti sono numerose. La Fiorentina al momento è la squadra che si è fatta sotto con più decisione ma l’Empoli fa muro. Il presidente Fabrizio Corsi, come riportato da Il Tirreno, vorrebbe trattenere il suo gioiello per un’altra stagione. Ricordiamo che il baby prodigio classe 2001 piace molto anche a Milan e Borussia Dortmund. Un rallentamento nelle trattative potrebbe favorire un’eventuale asta a prezzi più elevati.

