Contestazione o ironia? I dubbi della Curva Fiesole

Comunque vada, non sarà un pomeriggio tranquillo. La Nazione fa il punto sull’umore dei tifosi a 24 ore abbondanti dalla sfida all’Atalanta, riportando che, sebbene il tifo organizzato non abbia nulla di specifico in mente, ci potranno essere cori e slogan all’indirizzo del tecnico dei bergamaschi. Nessuna linea ufficiale, tutto sarà lasciato al libero arbitrio dei tifosi, che certo non avranno dimenticato le uscite di Gasp, a sua volta colpito nel profondo dalle offese alla madre. Lecito dunque attendersi un clima “infuocato ma non omogeneo”. Pare tramontare l’ipotesi legata a qualche iniziativa goliardica, mentre un altro fronte da tenere d’occhio è quello delle contestazioni verso Mariani e l’intera classe arbitrale, dopo i soprusi accusati nelle ultime partite. Lo scrive La Nazione.