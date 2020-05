Contatto zero, rafforzamento muscolare e fasce orarie: le linee guida per la ripartenza

Cosa prevedono da domani gli allenamenti di Iachini e dello staff viola? Il tecnico – come da protocollo – al momento non sarà presente al Centro Sportivo e nelle ultime ore ha limato insieme allo staff sanitario gli ultimi dettagli del programma che (forse) porterà alla ripresa del campionato. Inizialmente, scrive il Corriere Fiorentino, le sedute saranno incentrate sulla potenza aerobica e sulla forza ma senza l’uso della palestra, che per regolamento deve restare chiusa. L’idea è quella di alternare potenziamento aerobico a rafforzamento muscolare mentre sono esclusi in questa prima fase lavori di fondo che possono imballare i muscoli. Il tutto a piccoli gruppi: i giocatori infatti raggiungeranno i Campini divisi in fasce orarie e in campo ci sarà solo un preparatore atletico e un dottore.