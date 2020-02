Contatto esplorativo tra Barone ed il sindaco di Prato, si è parlato di stadio e non solo

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione di Prato, nei giorni scorsi si è svolto un incontro fra il braccio destro del presidente Commisso ed il sindaco di Prato Matteo Biffoni. Si parla di una lunga conversazione che ha toccato molti temi, stadio compreso. Ancora presto per fare ipotesi concrete, tuttavia la società viola ha teso una mano all’amministrazione cittadina allacciando i rapporti. Molte le possibili interazioni dei duo organi sul territorio pratese, come attività promozionali ed eventi sportivi. L’area, con i suoi quasi 200mila abitanti, per gli americani rappresenta un mercato con interessanti occasioni di business. La Fiorentina ha inoltre consegnato al sindaco una maglia con il suo nome. Le parti si sono congedate con una promessa, ovvero quella di proseguire il dialogo in altre occasioni.

