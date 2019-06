Console Usa: “Fiorentina a Commisso rinsalda il legame tra Firenze e gli Stati Uniti”

“L’investimento di Rocco Commisso per comprare la Fiorentina rinsalda il legame storico che esiste fra Firenze e gli Stati Uniti”. Parola di Benjamin V. Wohlauer, Console Generale di Firenze. Dal 6 giugno 2019, giorno dell’annuncio ufficiale del passaggio della Fiorentina al nuovo proprietario italo-americano, Firenze e gli Usa si sono di nuovo stretti la mano: “Il Governo Americano è sempre fiero quando un investitore arriva in Italia, perché in questo modo vengono rinforzati i rapporti, non solo economici. Ancora non ho avuto modo di parlarci, ma so che sarà a Firenze per San Giovanni. Non abbiamo appuntamenti fissati in agenda, ma sarei felice di poterlo incontrare e di accoglierlo al Consolato”.

Wohlauer parla anche dell’impatto e dell’investimento di Commisso definito anche “simbolico, perché la Fiorentina è un tesoro per Firenze e per tutta la Toscana. Ha deciso di tornare in Italia per donare indietro qualcosa alla sua comunità”. E Times Square dipinta di viola? “Un’immagine che resterà nella storia della Fiorentina. Firenze è conosciutissima in America; con l’arrivo di Commisso spero che anche la Fiorentina possa crescere e diventare popolare come altre squadre di serie A”.