Conferme su Pedro: piace, ma non mancano gli ostacoli. Concorrenza in aumento per Llorente

Non solo Pulgar: all’interno del Corriere Fiorentino di oggi, troviamo il punto anche sulla altre trattative in entrata portate avanti dalla Fiorentina. Pedro (SCHEDA) del Fluminense ha acceso le fantasie offensive. In questo caso, però, i problemi sono molteplici (LEGGI). L’uruguaiano Diego Rossi (SCHEDA) del Los Angeles FC, si allontana per una valutazione troppo alta, mentre su Llorente (SCHEDA) la concorrenza è destinata ad aumentare. Eppure, con il mercato inglese che si chiude questa sera, è in arrivo una nuova fase del mercato. Sarà nelle prossime settimane che i viola sperano di mettere a segno i colpi. Soprattutto in attacco, visto che Pulgar chiuderebbe la strada all’arrivo di un altro regista come Berge (SCHEDA).