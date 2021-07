Conferme su Nastasic, attenzione a Piton, Cistana e Javi Sanchez

Fiorentina attiva sul mercato: Nastasic può tornare a Firenze, piacciono Piton, Cistana e Javi Sanchez. Sirene turche per Amrabat

Focus sul mercato viola su La Nazione. Come vi avevamo anticipato ieri, si accendono i riflettori su Amrabat: la Fiorentina non lo considera in partenza ma il Galatasaray potrebbe bussare alla porta dei viola con una proposta. Altra notizia di Violanews ripresa dal quotidiano è quella che riguarda Lucas Piton, difensore brasiliano classe 2000 sul quale la Fiorentina ha messo gli occhi. Il giocatore può adattarsi a più soluzioni tattiche. Contratto in scadenza nel 2022 e prezzo del cartellino che si aggira attorno ai 5 milioni di euro.