Conference League, se la Juve si ritira fa danno alla FIGC: Fiorentina in attesa

Cosa succede sul fronte Conference League? La Uefa non fa filtrare chiarezza sul destino della Fiorentina in caso di esclusione della Juventus, su cui una decisione in origine era prevista entro il 30 giugno. Di certo si sa che la Juve e Ceferin stanno trattando, scrive La Nazione. Il ritiro dei bianconeri servirebbe a ripulire il loro fascicolo sugli scaffali di Nyon. Ma il ritiro volontario, regolamento alla mano, non ammette sostituzioni al contrario della squalifica (già successo pochi giorni fa con l'Athletic Bilbao che ha rimpiazzato l'Osasuna). La Juve, però, così facendo, danneggerebbe la FIGC, e allora si torna in una situazione di incertezza. La partita si gioca anche su questo tavolo. Dal club viola invece non filtra preoccupazione, si attendono sviluppi quanto prima.