Conference League: pronostico e curiosità di Twente – Cukaricki

È un dato di fatto che il Twente sia la squadra favoritissima per passare il turno, ed anche le agenzie di scommesse la pensano così, dato che le quote concedono al segno “1” quasi tutti i favori del pronostico (non solo la qualificazione ma anche la vittoria olandese nel secondo match di Enschede). Ma attenzione all'inizio stagionale di entrambe le squadre, che ha visto sia olandesi che serbi andare a segno in tutte le occasioni.

Il Twente, a parte i tre gol messi a segno nell’andata di questa sfida, ha vinto all’esordio in Eredivisie sul campo del Nec Nijmegen ed è sempre andato in rete nelle cinque amichevoli disputate nel mese di luglio. Il Cucaricki ha realizzato una rete all’andata di questa sfida e ne ha raccolte ben quattro sia all’andata che al ritorno del turno di qualificazione precedente contro il Racing Luxembourg. Nel suo campionato, inoltre, ha finora giocato cinque partite perdendo la prima (per 1-4), e vincendo le quattro successive, refertando così almeno una rete all’attivo in ognuno degli otto match ufficiali fin qui disputati. Gli olandesi, che ribadiamo nettamente favoriti, dovranno quindi porre particolare attenzione in fase difensiva per non farsi fare brutti scherzi.