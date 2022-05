Conference League, pericolo big ai play off: i possibili avversari

Il ranking Uefa della Fiorentina è pari a zero

Il ranking Uefa dei viola è pari a 0 (negli ultimi cinque anni il club non ha partecipato a competizioni europee) per cui il coefficiente della società di Commisso sarà calcolato sulla base di quello della Federazione italiana, salito a 15,380 dopo il successo della Roma: troppo poco per avere la certezza di essere in prima fascia ed è per questo che l’incrocio già ai playoff con una big potrebbe essere dietro l’angolo. Al momento i pericoli maggiori si chiamano West Ham, Villarreal, Colonia, Nizza e Anderlecht.