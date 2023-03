Conference League: ecco quanto vale il passaggio ai quarti di finale

Finora la Fiorentina ha incassato circa 6 milioni grazie al suo percorso in Conference e l’eventuale qualificazione ai quarti di finale sarebbe premiata con un altro milione dall’Uefa. Il montepremi della terza coppa europea (circa 235 milioni) è poco più di un decimo rispetto alla Champions e circa la metà di quello dell’Europa League. Da qui in poi per i viola le opportunità di incasos aumentano: lo scorso anno la Roma portò a casa circa 30 milioni vincendo la Conference. Lo scrive La Nazione.