Conference, da alibi a forza in più: Italiano cerca la strada definitiva

«Non mi sentirete più lamentarmi per questo — ha detto Italiano dopo il k.o. con l’Inter — abbiamo voluto con tutte le nostre forze la Conference e ora non può diventare un alibi». Parole forti quelle di Italiano, da parte di un allenatore che dopo la grande corsa di un anno fa chiede ai suoi un altro salto di qualità. Per averlo, il tecnico tornerà alla sua classica gestione del gruppo. Traduzione: tanto, tanto turnover. «Perché nel calcio di oggi non puoi giocare se non sei al 100%», ha spiegato sempre dopo il 4-0 del Meazza. Una convinzione che porta con sé da sempre e per questo l’averla «rinnegata» (pagando un conto salatissimo) anche solo per una partita, gli ha dato particolarmente fastidio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.