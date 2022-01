Compie un anno l’affare Malcuit: la celebrazione semiseria de La Nazione

Il francese non ha lasciato un bel ricordo. A ben guardare non ha lasciato ricordi in assoluto

"Un affare che se anche non lo si fosse fatto non avrebbe cambiato i destini dei due club e delle due squadre". Così La Nazione definisce il prestito secco di Malcuit dal Napoli alla Fiorentina, che compie un anno e che viene ricordato dal quotidiano in termini non esattamente lusinghieri. Già il fatto che fosse un prestito secco doveva far capire quanto il giocatore non convincesse fino in fondo. L'entusiasmo c'era, la realtà però non coincise con esso. Mai un accenno all’eventualità che quel prestito secco potesse trasformarsi in qualcosa di diverso. Certi errori fanno parte del grande gioco del calciomercato. "Sbagli, ti rialzi e riparti. Ma voltarsi indietro può servire. Non si sa mai".