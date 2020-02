Commisso VS Arbitri, in USA stanno con il presidente viola: “Com’è possibile con il VAR?”

Massimo Basile, noto conoscitore del mondo a stelle e strisce, ha raccontato sulle pagine di Repubblica come i media americani hanno vissuto la complicata gara di Pasqua dello Juventus Stadium:

No pasò nada, ah no no no Paqua », guarda il Var, per favore, perché non è successo niente. Le parole di Vito De Palma, commentatore argentino di Espn, hanno fatto il giro del web americano quasi quanto quelle pronunciate da Rocco Commisso a Torino. Ma intanto quel «sono disgustato» è stato rilanciato dall’agenzia americana Ap, ripresa da molti media americani, dal Washington Post a Usa Today alle reti televisive. Stesso passaggio sul sito web del quotidiano più popolare d’America, Usa Today, che ricorda come « La Viola » non faccia punti a Torino dal 2011. Identico testo, senza commenti, per Sport Illustrated, Miami Herald, la rete tv Kulr8 dello stato del Montana e Fox Sports. Espn ha riproposto alcuni passaggi della partita, con il commento di De Palma. Mentre scorrevano le immagini di Fabrizio Pasqua circondato dai giocatori viola, il giornalista diceva «questa decisione trasforma automaticamente il suo buon arbitraggio in pessimo, se questo è rigore ce ne sono altre dieci nel resto della partita » . Poi: « Un regalo inconcepibile soprattutto in tempo di Var, non è possibile».