Commisso va veloce: da Chiesa a Ribery, ora il nuovo centro sportivo. E sullo stadio…

Su La Gazzetta dello Sport si parla del patron viola Rocco Commisso. L’annuncio dell’acquisto dell’area dove sorgerà il nuovo centro sportivo è un altro successo da sbandierare con legittimo orgoglio. Tra due anni la Fiorentina avrà una nuova casa a Bagno a Ripoli, con dodici campi e la possibilità di far lavorare insieme prima squadra, settore giovanile e femminile. Anche sullo stadio Commisso va di fretta: o si sblocca l’area Mercafir a Firenze oppure punterà su Campi. In questi quattro mesi, inoltre, Rocco ha vinto la battaglia per Chiesa, ha portato Ribery a Firenze e ha riportato i tifosi allo stadio.