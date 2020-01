Commisso, un 2020 subito in salita tra classifica, stadio e mercato

Per Rocco Commisso sarà un 2020 che inizierà in salita, tra una classifica da classifica da brividi e tante questioni da risolvere. Ma l’uomo del fast fast fast non è di quelli che si lasciano impressionare e, come scrive il Corriere Fiorentino, a breve tornerà a Firenze per avere il primo contatto dal vivo con Beppe Iachini. Rocco chiederà una scossa forte, soprattutto dal punto di vista caratteriale per le sfide contro Bologna, Spal e Atalanta in Coppa Italia a cui potrebbe assistere dal vivo.

Non solo campo, due aspetti importantissimi di questo gennaio saranno anche stadio e mercato: nel primo caso sono attesi sviluppi concreti, dopo che il 20 dicembre il Comune ha reso noto il prezzo (22 milioni) dei terreni dell’area Mercafir. Un costo troppo elevato per il tycoon che non ha ancora preso una posizione ufficiale a riguardo, ma non scarta l’ipotesi Campi. Per quanto riguarda le trattative invece, gli obiettivi sono un difensore, un centrocampista e un attaccante. Un gennaio lungo e impegnativo aspetta il numero 1 viola.