Caro Rocco, senti Terim: “La Fiorentina deve competere per lo scudetto”

“La Fiorentina dovrebbe lottare per lo scudetto”. E’ questo il pensiero (e l’auspicio) di Fatih Terim, che a Firenze è stato meno di una stagione ma ha instaurato un grande rapporto con i tifosi e la città. Reduce dal contagio al Covid-19, l’Imperatore racconta alla Gazzetta dello Sport: “Sono stato fortunato, ci siamo accorti del virus prima che si manifestassero tutti i sintomi, così abbiamo iniziato subito la cura. Ora sto bene e dopo la quarantena, spenderò più tempo con la famiglia e con la gente a cui voglio bene” le parole dell’allenatore turco che poi parlando delle sue ex squadre in Italia dice: “Vedere il Milan lontano dalla corsa scudetto mi dispiace. Il Milan dovrebbe essere sempre in corsa per lo scudetto. Questo vale anche per la Fiorentina, sono due grandi società e spero torneranno presto al loro livello”. COMMISSO SU CHIESA: “SE VUOLE ANDARSENE…”