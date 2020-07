Commisso-Saputo, derby italo-nordamericano. Tra ambizione e voglia di Europa

Vengono dall’America e cercano l’Europa. Origini italiane (uno calabrese, l’altro siciliano), caratteri molto diversi, ma considerati, a New York (Cosmos) e Montreal (Impact), a Firenze come a Bologna, persone e presidenti sui quali poter fare affidamento. La Gazzetta dello Sport traccia il profilo di Rocco Commisso e Joey Saputo, due personaggi diversi ma allo stesso tempo ambiziosi, due ragazzi che ce l’hanno fatta e ora conducono imperi di famiglia. Rocco ha speso 300 milioni, Joey 160 milioni dal 2014 ma è pronto a dare di più per il restyling del Dall’Ara che gli costerà altri 70 milioni. Rocco insegue il nuovo stadio da regalare a Firenze, progetto che sta concentrando molte energie del tycoon ma si scontra con i paletti della burocrazia italiana. Non solo, sono molte le altre battaglie già intraprese (COME QUELLA ARBITRALE). Saputo si è affidato a Mihajlovic e ai giovani, si è circondato di uomini di calcio (Sabatini, Fenucci, Bigon e Di Vaio) e ha creato una squadra di giocatori tutti suoi. L’obiettivo? La top 10 della Serie A, poi la Top 6 e andare oltre…

