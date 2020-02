Commisso, rabbia covata da tempo: chiaro messaggio al calcio italiano

La rabbia di Rocco Commisso esplode dopo il fischio finale, ma, come scrive il Corriere Fiorentino, era covata da tempo. Il patron viola ha già visto abbastanza sin dall’esordio in campionato e ha voluto mandare un chiaro messaggio al calcio italiano, senza mezze misure. Non è la prima volta che la Fiorentina alza i toni nei confronti del Palazzo, ma stavolta le sviste denunciate sono ancora fresche e ripetute con preoccupante continuità.