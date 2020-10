La Gazzetta dello Sport si concentra sulla conferma di Giuseppe Iachini da parte di Rocco Commisso:

Rocco Commisso scende in campo per proteggere Beppe Iachini Che lui ha voluto confermare tre mesi fa. Il presidente della Fiorentina però è profondamente irritato per la sconfitta casalinga contro la Samp e il deludente pareggio con lo Spezia. Il patron su un punto è stato chiarissimo: vuole la sua creatura nella parte sinistra della classifica. Per questo ha convocato Iachini nel suo albergo. Voleva capire cosa non funziona. E dopo ha voluto incontrare la squadra per ribadire ai giocatori che Iachini è saldo al suo posto e che non saranno accettati altri passi falsi. (…)

Il presidente non ha mai parlato di obiettivo Europa ma ha ricordato nei giorni scorsi che la formazione viola ha il settimo monte stipendi della Serie A. E quindi è lecito, da parte sua, aspettarsi un rendimento e una classifica di quel livello. Iachini ora ha tre partite (Udinese domenica, poi le trasferte contro Roma e Parma) per puntellare la sua panchina.