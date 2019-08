Commisso, prima la sofferenza e poi la gioia. Ora il ritorno in Italia e… subito doppietta

Su La Nazione si racconta come Rocco Commisso ha vissuto la prima uscita ufficiale della sua Fiorentina. Per il proprietario viola il pranzo ella domenica newyorkese ha coinciso con la sofferenza prima e la gioia dopo. Si è divertito, soprattutto pensando che tra qualche giorno potrà riabbracciare direttamente la squadra, sicuramente al centro sportivo e poi anche allo stadio. Commisso sarà al “Franchi” per la gara con il Napoli e poi anche a Marassi per quella successiva con il Genoa.