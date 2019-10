Commisso presto a Firenze. Vuole risolvere la diatriba sullo stadio

La questione relativa al nuovo si fa incandescente in casa Fiorentina. Lo scontro tra Nardella e il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, ha fatto sì che la partita stia diventando sempre più serrata e che Rocco Commisso voglia risolvere la diatriba in fretta. Come scrive il Corriere Fiorentino, forse già a partire da questa settimana, quella che vedrà il ritorno a Firenze del patron viola. Rocco non ne fa una questione geografica, ma di tempistiche: e col suo ritorno vuole cercare di risolvere la vicenda in maniera definitiva.