Commisso non cambia per ora. A gennaio servirà intervenire sull’attacco della Fiorentina

Anche su Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina si mette in evidenza come il futuro prossimo di Montella sia ancora sulla panchina della Fiorentina, viste le dichiarazioni di Commisso. C’è però da cambiare rotta e risultati al più presto per non rovinarsi la stagione e per non perdere il legame con la piazza e la tifoseria. Chi dovrà cambiare a gennaio è il Ds Daniele Pradè, il quale dovrà essere bravo, con il mercato di riparazione, a mettere a disposizione del tecnico viola altre e nuove soluzioni nel reparto offensivo. Saranno le prossime gare a sancire quanti e quali cambiamenti avverranno in casa Fiorentina.