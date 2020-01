Commisso mantiene la promessa, sarà a San Siro. Sua l’ultima parola sul mercato

“Voglio tornare a vedere Inter-Fiorentina a fine gennaio”, e così sarà. Rocco Commisso ha mantenuto la promessa e cambiato tutti i programmi per vedere la sua Fiorentina a San Siro. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, il presidente sarebbe dovuto tornare in Italia dopo la metà di febbraio per festeggiare proprio a Firenze il compleanno di sua moglie Catherine, ma ha voluto infilare anche questo intermezzo di fine gennaio per non perdersi la gara di questa sera. Starà vicino alla squadra, ma sarà soprattutto l’occasione per parlare con Barone e Pradè di calciomercato, e sarà proprio lui a mettere l’ultima parole sulle trattative avviate dalla Fiorentina.