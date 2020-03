Commisso lavora al rinnovo di Chiesa: ecco la proposta

Come scrive La Gazzetta dello Sport sta andando avanti la trattativa per allungare di un altro anno l’accordo con Federico Chiesa che, quindi, andrebbe in scadenza nel giugno 2023. La Fiorentina ha messo sul piatto un contratto che partirebbe da 3 milioni e mezzo arrivando a 4 e mezzo più una serie di bonus che potrebbero portarlo a guadagnare quanto, se non più, di Ribery (4 milioni netti). Il clima tra le parti è di grande cordialità. La famiglia Chiesa è pronta a incontrare Commisso quando l’emergenza Coronavirus sarà terminata. E Chiesa potrebbe diventare il nuovo capitano visto che Pezzella, quasi certamente, sarà ceduto. Il nuovo accordo potrebbe contenere una clausola non superiore ai 70 milioni. Commisso ha già spiegato alla famiglia Chiesa che non è disposto ad ascoltare nessuna proposta da parte della Juventus. E in Italia non esistono alternative visto che l’Inter ha mollato la presa, puntando piuttosto a Castrovilli.