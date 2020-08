Commisso-Friedkin possibile alleanza, obiettivo rendere la Serie A internazionale

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, a New York descrivono un Rocco “molto incuriosito” dall’approdo di Friedkin in Italia. Ricordiamo che Dan Friedkin è ufficialmente il nuovo proprietario della Roma. I due patron non si conoscono ma potrebbero condividere gli stessi obiettivi, riformare il calcio italiano per renderlo più appetibile sui mercati esteri. Commisso ha bisogno di alleati in Lega per proseguire la sua crociata, altrimenti sarà dura ottenere risultati soddisfacenti.

