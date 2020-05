Commisso e il bilancio, obiettivo spostare la chiusura al 30 giugno

Su La Nazione si parla anche di bilancio, e della volontà di Rocco Commisso di spostare la chiusura dell’esercizio contabile dal 31 dicembre (con i Della Valle veniva considerato l’anno solare) al 30 giugno, collegandolo di fatto alla stagione sportiva. Il primo bilancio viola firmato dal tycoon italo-americano si è chiuso al 31 dicembre 2019 con una perdita di 27,6 milioni a fronte di ricavi che superano di poco i 105. Per garantire la necessaria liquidità alla Fiorentina, il proprietario ha provveduto a immettere 30 milioni con interessi al tasso del 2,5% con scadenza al trenta settembre 2022. Sempre in tema di investimenti, Commisso impegnerà nei prossimi anni circa 70 milioni per la realizzazione del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli, mentre sono circa 75 i soldi impegnati per i riscatti degli acquisti di gennaio: Amrabat, Cutrone, Igor, Duncan, Kouamé, Agudelo.