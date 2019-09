Commisso e gli sponsor: “Gucci o Ferragamo sulla nostra maglia non sarebbe male”

Soldi, inevitabile parlare di cifre quando si parla di calcio. E anche Rocco Commisso non si tira indietro alla vigilia di Juventus-Fiorentina, parlando a La Stampa sulla campagna acquisti che poteva essere più importante: “Un club non può perdere più di 30 milioni in tre anni: “Questo è sbagliato perché si dovrebbe poter lasciare investire in una squadra che oggi è svantaggiata. Detto questo abbiamo già fatto molto, abbiamo cambiato 8 giocatori”. Per rilanciare la squadra “per prima cosa facciamo lo stadio. Ci vorranno due o tre anni? Va bene. Se ne servono dieci non va più bene. Chiedo alle parti in causa di aiutarci perché è nell’interesse di tutti, della città,dei giocatori, della squadra, dei tifosi”.

Aiuti che possono arrivare anche dagli sponsor: “La Juventus ha appena chiuso un accordo per le maglie da 50 milioni con la Jeep. E va benissimo perché le maglie della Fiorentina le sponsorizzo con la mia Mediacom, ci credo e dà lustro al nostro marchio. Ma se qualche fiorentino si facesse sotto, che so, Gucci o Ferragamo, per mettere il marchio sulla nostra maglia non sarebbe male”.

