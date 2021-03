Commisso e gli allenatori, il destino è nemico. Tre alternative per il futuro

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso da quando ha rilevato la Fiorentina non è stato fortunato nella scelta dei suoi condottieri. Tutto è partito dall’inaspettata conferma di Montella sulla panchina gigliata nonostante il finale di stagione da incubo. Dopo di lui Iachini, che a sua volta a fine campionato viene riconfermato dal presidente anche se i suoi collaboratori erano andati molto avanti con altri tecnici (Juric). Tuttavia le cose ancora una volta sono precipitate. A novembre deciso un altro esonero, dentro Prandelli. Accolto come un eroe, anche il tecnico di Orzinuovi sta viaggiando a una media da retrocessione. E anche lui il 30 giugno chiuderà l’esperienza in viola, riporta il quotidiano. Per aprire un nuovo ciclo il sogno resta Sarri. Le alternative più quotate rispondono al nome di Gattuso e Marcelino.

