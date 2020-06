Commisso-day: grande attesa per le verità di Rocco

La sveglia per Rocco Commisso – scrive La Nazione – suonerà presto, come al solito. Eppure il 6 giugno non è più una data come le altre nella villa di Saddle River, nel cuore del New Jersey, dove il patron viola festeggerà assieme alla moglie Catherine e alla figlia il suo primo anniversario da presidente della Fiorentina. Un evento per il quale i vertici societari e quelli della comunicazione delle sue aziende, da Campo di Marte a Blooming Grove, stanno lavorando da tempo, vista la quantità dei contenuti in programma per tutto il corso della giornata, pari soltanto ai concetti che Commisso stesso vorrà esprimere in una ricorrenza così speciale, che avrebbe voluto passare a Firenze. Il momento clou oggi alle 15 italiane, quando negli Usa saranno le 9 del mattino e Rocco dal suo studio terrà una videoconferenza dove traccerà un bilancio del primo anno da proprietario della Fiorentina.