Commisso-Chiesa, primo contatto. Il summit avverrà a New York

Commisso è arrivato da New York con la voglia di mettere il primo punto fermo alla sua idea di Fiorentina: con Chiesa. Commisso non lascerà partire il suo giocatore migliore, che si sarebbe accordato con la Juve per sei milioni a stagione. Commisso è volato a Chicago con la sensazione di poter far tornare il sorriso a Chiesa. Se ieri era previsto il primo contatto – scrive La Repubblica – quello vero avverrà domenica a New York, dove gli verranno spiegate molte più cose. Tra i progetti che Rocco ha in cantiere, c’è quello di trasformare Chiesa in testimonial della Fiorentina sul mercato americano e nel marketing digitale che la nuova proprietà sta studiando.