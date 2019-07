Commisso chiaro, Chiesa ad un bivio. Accettare la Fiorentina o uscire allo scoperto?

“Un incontro sereno ma chiaro e determinato nei toni”. Così il Corriere Fiorentino apre sul confronto tra Rocco Commisso e Federico Chiesa. La posizione della Fiorentina è chiara, non ha intenzione di far partire né lui né Dragowski, altro giocatore non del tutto convinto di restare a Firenze. Il concetto è stato ribadito ieri e adesso spetterà solo a Federico chiarire con quale stato d’animo affrontare la nuova stagione. L’aspetto su cui la società vuol far leva è l’Europeo del prossimo anno: essere titolari e protagonisti di una Fiorentina destinata a cambiare volto può essere il migliore viatico per ritagliarsi spazi importanti anche con le rispettive nazionali.

Poi c’è Commisso, che sembra sempre meno disposto ad accettare che intorno al talento viola circolino costantemente voci e indiscrezioni. Come scrive il quotidiano, adesso la palla passa a Chiesa che si trova ad un bivio: accettare di buon grado quel che gli verrà proposto, ossia l’ipotesi di un rinnovo con conseguente adeguamento dell’ingaggio, oppure uscire allo scoperto nel caso in cui il richiamo della Juventus fosse irresistibile.