Commisso cerca rispetto, ma trova un muro?

E’ piombato a Coverciano insieme a Joe Barone, ha salutato il suo allenatore Beppe Iachini e poi si è appartato con il presidente della federazione Gravina. La Gazzetta dello Sport ricostruisce la giornata post-rabbia per i torti subiti contro la Juventus di Rocco Commisso, che non si è lamentato per l’arbitraggio di domenica ma per l’ultima serie di errori pesanti che hanno condizionato i risultati della Fiorentina. Il numero uno della Figc si è detto dispiaciuto ma ha fatto intendere che gli errori capitano a tutti e che serve più imparzialità nei giudizi e nei toni. Il tycoon però aspetta ancora le scuse (che non arriveranno) dagli arbitri, ma ribadisce che con l’Atalanta non vuole sceneggiate e spendere tutti i suoi soldi in multe”.