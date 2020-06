Commisso abbraccia l’iniziativa. Il presidente vuole intitolare la tribuna stampa ad Alessandro Rialti

La stima di Rocco Commisso verso Alessandro Rialti era altissima. Anche nell’intervista di ieri non è mancato l’emozionante ricordo dello storico giornalista viola: “A Firenze lo ricordano come una persona onesta e leale: ci manca molto” (CLICCA QUA PER L’INTERVISTA COMPLETA). Il Corriere dello Sport annuncia anche che il presidente viola ha abbracciato, ribadendolo anche attraverso una lettera scritta, la proposta portata avanti dall’associazione Stampa Toscana e dal Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi. L’iniziativa punta ad intitolare la tribuna stampa dello Stadio Franchi ad Alessandro Rialti. La nostra redazione, insieme al Pentasport di Radio Bruno e Controradio, è stata promotore tale proposta, raccogliendo adesioni da molti dei nostri lettori. TUTTE LE ADESIONI ALL’INIZIATIVA LANCIATA DA VIOLANEWS