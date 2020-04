Commisso/1: “Nel 2000 ad un passo dalla Sampdoria. Ripartenza? Sono in troppi a decidere, presto andrò in Lega”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport, nella quale ha parlato delle possibilità di arrivare in Italia già precedentemente l’offerta della Fiorentina. Il presidente è stato infatti ad un passo da Genova nel 2000 quando i proprietari della Sampdoria offrirono la società a Rocco così come Di Benedetto per la Roma poca più tardi. Commisso però voleva Firenze e dopo anni di trattative con i Della Valle è riuscito ad acquistare la Fiorentina ad un prezzo ragionevole. Per lui la sua gestione è diversa dalle altre proprietà a stelle strisce, vedi Roma e Venzia, in quanto Commiso si sente “totally italian”, ricordando infatti la vittoria dei mondiali del 1982 e 2006 come i momenti più felici della sua vita. Parole importanti anche sulla possibile ripartenza del campionato: per il quale la questione è gestita da troppe persone, come ricorda “L’eccessiva burocrazia è la rovina dell’Italia. Ma anche nel calcio, troppi i passaggi. Bisognerebbe dare più potere a Dal Pino, io non sono ancora andato a una riunione, ma appena sarà possibile mi troveranno fuori dalla porta. Lega, Gravina, Malagò, Spadafora e Conte, in troppi per una singola decisione.” Per il presidente però è il momento di agire, il calcio come l’intera nazione non può stare fermo troppo a lungo ricordando che il virus potrebbe durare per molto tempo, sbloccare il paese è necessario “Fondamentale è la salute. Io ho due mani e si possono fare tante cose con due mani: con la destra la salute, con la sinistra il calcio”.