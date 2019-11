Come una scolaresca in gita: Fiorentina inguardabile. E Vlahovic è una magra consolazione

Cagliari-Fiorentina 5-2, il commento de La Gazzetta dello Sport: “La Fiorentina sembrava una scolaresca in gita, e ci spiace che non abbia trovato bel tempo. Ma gran parte del merito è dei Maran boys. Perché la Viola è stata inguardabile fino a quando il Cagliari non ha tolto il piede dall’acceleratore, cioè dopo il 5-0, trovando la doppietta della magra consolazione con Vlahovic. Inguardabile prima di tutto nell’atteggiamento: non c’è mai stata con la testa, incapace di reagire ai ricami e alla superiorità tecnica-tattica dei rivali. Il Cagliari è stato davvero uno spettacolo”.