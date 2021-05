Come dall’analista: Iachini ha provato a spedire Gattuso su un lettino

Fiorentina equilibrata: quante difficoltà per il Napoli

Redazione VN

"La viola spaventa Gattuso": titola così il Corriere dello Sport in riferimento a Fiorentina-Napoli 0-2. Il quotidiano scrive che, per un'ora, gli azzurri hanno rivisto le scene del "film" del 2018 (3-0 per i gigliati).

La Fiorentina, si legge, a cui Iachini ha consegnato un equilibrio insospettabile, se n'è stata disinvolta e in buona compagnia - anche in nove - dietro la linea della palla: non avendo obiettivi, non s'è negata l'emozione e fino a quando le gambe l'hanno sostenuta è rimasta lì a chiudere l'orizzonte, a sistemare un tarlo, a lasciare che la pressione di Gattuso salire vertiginosamente.

Più che una partita, Fiorentina-Napoli è apparsa come una seduta psicoanalitica e Iachini, prima di cedere la panchina a Gattuso, ha provato a spedirlo su un lettino: niente angoli di passaggio, né sbilanciamento frontale che parole un varco alla speranza, con Fabian e Zielinski inghiottiti da sé stessi e terrorizzati in un possesso palla inutilemenye bulgaro (66%) e una traversa per far imprecare Insigne in aramaico.