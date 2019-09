Col Milan c’è il turnover: Dalbert e Lirola i più stanchi, Chiesa e Ribery intoccabili

Tolto il freno, tocca a Vincenzo Montella osare. Perché nelle ultime tre partite ha sempre schierato lo stesso undici iniziale e nonostante i risultati positivi e la sempre rinnovata pericolosità, adesso c’è da cambiare qualcosa. Secondo La Nazione infatti, i primi due indiziati a riposare potrebbero essere i due esterni Dalbert e Lirola, mentre è difficile togliere dal campo Chiesa e Ribery. Caceres ha finora garantito quell’esperienza e quella fisicità che serviva da tempo. Le soluzioni non mancano: Vlahovic, Sottil, Ghezzal: per il match di San Siro Montella deciderà nell’ultima riunione tecnica. Poi sabato sera la partenza per Milano.