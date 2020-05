Cittadella dello sport a Campo di Marte? Lo stadio di Nervi rischia di restare vuoto

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha annunciato che a Campo di Marte nascerà la cittadella dello sport. Nelle idee di Palazzo Vecchio – scrive il Corriere Fiorentino – c’è la pedonalizzazione di viale Paoli dove, al contempo, realizzare dei parcheggi utili sia ai residenti sia a chi si recherà in zona per godere dei parchi e delle nuove strutture. Resta, però, l’enorme incognita legata allo stadio di Luigi Nervi. Che farne se non verrà usato dalla Fiorentina? Il punto di partenza è che si tratta di uno stadio che ha bisogno di una profonda opera di manutenzione i cui costi sono già oggi difficili da sostenere. Non bastano, per esempio, i soldi che entrano grazie alla concessione che, tra l’altro, scadrà nel 2022 e che ad oggi porta in cassa (circa) un milione di euro l’anno, iva inclusa. E se le migliorie legate al business o agli adeguamenti voluti dall’Uefa sarebbero a carico della Fiorentina (se resterà là), la manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esempio la cura delle scale e del cemento armato) è totalmente a carico del Comune (che ci rimette circa 600 mila euro l’anno). Una convenzione che, visto che nel 2022 il nuovo stadio di certo non sarà pronto, dovrà essere ridiscussa.