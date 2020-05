La Nazione dedica spazio al ritorno in campo di Franck Ribery, ancora non avvenuto, ma è questione di ore. Tra venerdì e sabato dovrebbe arrivare il via libera alla fine di una quarantena di due settimane, a meno che non ci siano deroghe. Più di cinque mesi fa l’ultima seduta di gruppo, prima che Tachtsidis gli rovinasse addosso dando il via ad un calvario acuito dal virus. Non che il numero 7 abbia perso tempo: ha lavorato costantemente per non farsi trovare impreparato, seguito con rigore dal preparatore atletico. Un po’ come è accaduto lo scorso settembre, quando fece gli straordinari durante la sosta per le Nazionali e poté stupire tutti guadagnandosi il premio di miglior giocatore del mese. Adesso spera di essere utile a Iachini, per non pensare alla nostalgia della famiglia che è rimasta in Germania.