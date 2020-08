Su Tuttosport in edicola questa mattina troviamo un’intervista esclusiva ad Antonio Cincotta, tecnico della Fiorentina Femminile, in vista dell’inizio del campionato. Nella sua chiacchierata con il quotidiano, l’allenatore riparte dalle buone sensazioni respirate nel pre-campionato, parlando di una formazione che si è ben allenata curando anche l’aspetto psico-fisico dopo un periodo complicato come quello che abbiamo vissuto.

Il calendario proporrà subito una grande sfida contro l’Inter [CLICCA] della fresca ex Mauro, ma Cincotta sa che sarà una gara difficile e complicata al cospetto di una squadra che si è ben rinforzata in estate. La grande incognita, però, sarà la reazione delle giocatrici alla ripresa perché sarà sicuramente diverso riprendere il campionato dal giocare delle amichevoli o dei test.

Ma che Fiorentina si presenterà ai nastri di partenza dopo le tante partenze? Cincotta usa la parola rigenerazione, con un mix di giocatrici esperte e giovani che potranno dire la loro, nonostante i tanti addii e la Juventus sulla carta sia ancora la favorita. Con la forza del gruppo ed essendo squadra al 100%, però, il tecnico è sicuro di potersela giocare alla pari. Senza escludere Milan, Roma, la stessa Inter, Empoli, San Gimignano e le neopromosse che se la giocheranno con tutti.

E poi la Champions, per la quale Cincotta si aspetta di fare qualche passo in più rispetto agli anni passati ma soprattutto la speranza di giocarsela senza paura e con la propria identità, con la stessa sintonia vista in ritiro da mantenere per tutta la stagione. Infine un messaggio per Commisso: “Lui e la sua famiglia ci sono sempre vicini, Joe Barone ci segue ogni giorno e ringraziamo i nostri tifosi per esserci vicino, potrebbero essere proprio loro l’arma in più”.

