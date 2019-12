Cigarini: “La nostra migliore partita? Contro la Fiorentina, è stata di livello incredibile”

C’è anche Luca Cigarini tra gli interpreti della rivelazione Cagliari. Il centrocampista rossoblu, intervistato dal Corriere dello Sport, ha individuato in Cagliari-Fiorentina una delle due migliori gare a livello stagionale della propria squadra: “Individuarne solo una è quasi impossibile, ma le due di livello incredibile secondo me sono state quella in casa contro la Fiorentina e quella di Bergamo contro l’Atalanta”.