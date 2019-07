Chiesa vuole la Juve, i bianconeri sperano in un’apertura viola. Ma la Fiorentina…

Come scrive Tuttosport, Federico Chiesa vuole la Juve. I protagonisti di questa telenovela sono di ritorno verso Firenze, dove potrebbe andare in onda la puntata risolutiva anche se l’incontro decisivo sarà a Torino. Il giocatore, riporta il quotidiano, vuole compiere il salto di qualità che la Juventus gli garantirebbe da subito e proverà a far valere le proprie ragioni. I bianconeri attendono, e se nell’immediato devono sfoltire l’attacco con almeno due cessioni, sperano in un’apertura che la Fiorentina al momento non sembra aver intenzione di dare. Ma Chiesa e la Juventus contano che la cessione nel n° 25 potrebbe rivelarsi importante per finanziare la campagna acquisti.

Intanto la nuova proprietà proporrà a Chiesa un rinnovo fino al 2024 con sostanzioso aumento, ruolo da capitano e uomo immagine della Fiorentina. Mercoledì la squadra viola si sposterà a Montecatini, e ogni giorno da qua alla partenza per il mini-ritiro sarà buona per un incontro tra l’entourage di Chiesa e il club viola.