Chiesa, un sorriso che allontana la Juve. A Montecatini è festa fra i tifosi

Caldo e leggero vento ieri a Montecatini, durante il primo allenamento della Fiorentina nel terzo mini-ritiro. I giocatori sorridono, racconta Repubblica, sorride anche Federico Chiesa tra una conclusione e l’altra verso la porta: pollice in su per il protagonista dell’estate viola, la Juve adesso è lontana. A proposito di protagonisti: Boateng e Lirola sono stati accolti con un boato. L’allenamento si divide in parte atletica – giocatori ancora un po’ imballati – e parte tecnica, con suddivisione della squadra in gruppi. Dragowski, fresco di rinnovo, para e si arrabbia quando sbaglia, Simeone gioca da ala, Pezzella sorride agli applausi della gente. Insomma, quella barriera tra squadra e tifosi è stata spazzata via.