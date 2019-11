Chiesa, troppa voglia di segnare. Il difetto di mira va risolto per tornare a gioire

Dopo un periodo difficile, Federico Chiesa in Nazionale deve liberarsi delle scorie generate dalla pressione dell’attacco viola, caricato quasi tutto sulle sue spalle in assenza di Ribery. I gol in campionato sono appena due, conditi anche da un rigore sbagliato a Milano, ma il numero 25 ha sempre dato tanto. Troppo, visto che la sua smania di segnare lo ha spesso portato ad incaponirsi, a sbracciare quando non servito al meglio, a sbuffare. Un gol ogni dieci conclusioni, una percentuale miserrima; uno ogni venticinque, se si contano anche i tiri fuori. Chiesa adesso stacca la spina e si concentra sulla Nazionale, per poi provare a dimostrare che nelle ultime settimane qualcosa è davvero cambiato.