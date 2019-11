Chiesa torna a Verona: al Bentegodi il primo gol in Serie A

Domenica Federico Chiesa tornerà al Bentegodi, lo stadio – ricorda La Nazione – dove ha segnato il suo primo gol in Serie A (da lì ne sono arrivati altri 16 nella massima serie, più 7 in Coppa Italia) dopo quello realizzato in Europa League, a Baku col Qarabag, primo in assoluto tra i professionisti. Era il 21 gennaio 2017, di fronte c’era il Chievo e in quel sabato, in anticipo, mise insieme una rete e si procurò un rigore, trasformato poi da Babacar. Adesso, tocca (anche) a lui sancire il riscatto della Fiorentina, cancellando ogni residua tossina della trasferta di Cagliari, per altro andando ad aggiungere il Verona alla lista degli avversari “castigati”, dopo il penalty conquistato nell’ultimo incontro giocato, quello dello 0-5 della Viola di Pioli nel settembre 2017, la gara dell’ultimo gol di Astori.