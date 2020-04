Chiesa-Tonali-Castrovilli: i club investono sui campioni del futuro

Il mercato in Serie A è rivoluzionato dal virus, l’attenzione dei club ora come non mai è puntata sui giovani. Come scrive La Stampa, i conti dei club sono sempre più in rosso e questo punta le società ad affidarsi alla linea verde. Obbiettivi primari delle grandi del nostro calcio, vedi Juventus e Inter, sono proprio i giovani talenti italiani, tra cui i principali sono Federico Chiesa e Sandro Tonali. Sui due ragazzi è pronta ad abbattersi una vera e propria asta con Marotta e Paratici spettatori più interessati. L’Inter che potrebbe monetizzare moltissimo con la cessione di Lautaro è pronta a lanciarci sui due ragazzi con un occhio però anche a Castrovilli, per il quale Conte stravede. Il centrocampista però è blindatissimo dal presidente Commisso e difficilmente lascerà Firenze. Per questa ragione Rocco, per allentare così il pressing feroce dell’Inter nei confronti del numero 8 viola, preferirebbe lasciare partire Federico Chiesa verso Milano.