Chiesa ritrova gol e sorriso: ora vuole riprendersi la Fiorentina

La Nazione si concentra su Federico Chiesa, in gol con la nazionale contro l’Armenia. E’ stato il primo gol azzurro per il talento viola.

(…) La foto con Orsolini pubblicata dice tanto. Racconta di un ragazzo che si è trovato al centro di una intricata vicenda di mercato e che ora probabilmente si è ritrovato, semplicemente dopo una rete realizzata con la maglia che ogni bimbo che si avvicina al calcio sogna: quella della Nazionale. Quella viola è il presente, probabilmente anche il futuro. Vero è che Federico non si sente un prigioniero con la Fiorentina. E’ un ragazzo troppo vero per millantare attaccamento o falsa disponibilità verso tutti. Da parte di Commisso e Barone, è stato ribadito spesso che la linea è sempre stata chiara. Così come è chiara quella attuale: proporre a Chiesa un prolungamento dell’accordo attuale con consistente aumento dell’ingaggio fino a portarlo in linea di chi in questo momento è sulla copertina della squadra viola: Ribery. Al momento non sono in programma incontri a breve e l’agenda di Pradè in questo momento è fissata per altre situazioni. In fondo il contratto di Chiesa è in scadenza nel 2022. E sicuramente la Fiorentina non si farà eventualmente dettare l’agenda dalle potenziali pretendenti. Non è un cambiamento da poco.