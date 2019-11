Chiesa out, recupererà per le ultime e ravvicinate gare del 2019

Federico Chiesa questa sera contro il Lecce non ci sarà. Lo si era appreso già dalla giornata di ieri con l’assenza del numero 25 viola alla parte finale della rifinitura, rimanendo a lavorare a parte, ed anche successivamente dalla conferma ufficiale con la lista dei giocatori convocati da Montella per l’appuntamento di stasera. Come riporta Il Corriere della Sport Stadio, il risentimento alla coscia sinistra sta frenando il recupero della miglior condizione per il giovane viola. Visti anche le ultime gare ravvicinate del 2019 con Torino, Inter e Roma, la Fiorentina vuol preservare il suo talento in modo che possa essere recuperato per affrontare quattro gare in ventuno giorni.